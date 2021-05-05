Sivas'ta 5 bin çocuk bayramlıklarla sevindirilecek

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının hayata geçirdiği "Mutluluklar Bizden, Bayramlıklar Sizden" projesi kapsamında kentteki yetim, öksüz ve ihtiyaç sahibi yaklaşık 5 bin çocuğa bayramlık kıyafet hediye edilecek.

Proje kapsamında, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince araçla evlerinden aileleri ile alınan çocuklar, belirlenen bir mağazaya götürülüyor ve buradan istedikleri kıyafetler ile ayakkabıları almaları sağlanıyor.

Çocukların alışveriş yaptığı mağazada mutluluklarına ortak olan Sivas Valisi Salih Ayhan, buradaki açıklamasında, ramazan ayının iklimine uygun şekilde sosyal projelere devam ettiklerini söyledi.

Ayhan, birçok ihtiyaç sahibi ailenin yeme, içme ve diğer ihtiyaçlarını gidermek için bütün kurumlarla gayret gösterdiklerini belirterek, "Şehrimizin hayırseverlik geleneği ve kurumlarımızın hassasiyetiyle 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışıyla en güzel projelerden birini de hayata geçiriyoruz." dedi.

Özellikle çocuklara yönelik her projenin anlamlı olduğunu vurgulayan Ayhan, şunları kaydetti: