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Sivas'ta 629 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

01.02.2022 09:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 629 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı nedeniyle 629 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, il genelinde 629 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kapalı yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada kent merkezine yaklaşık 6 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı da beyaza büründü. Yaz döneminde vatandaşların uğrak yeri olan mesire alanında kış sessizliği yaşandı.

Karla kaplanan Kardeşler Tepesi'nde de güzel görüntüler ortaya çıktı.

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Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Sivas

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