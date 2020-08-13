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Sivas’ta 65 üzeri sokağa çıkma kısıtlaması

SİVAS HABERLERİ  | 13.08.2020 19:52 | Son Güncelleme

Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama getirildiğini duyurdu.Sivas’ta artan Covid 19 vakaları üzerine ek tedbirler alınmaya başlandı.

Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlama getirildiğini duyurdu.
Sivas’ta artan Covid 19 vakaları üzerine ek tedbirler alınmaya başlandı. Sivas Valiliği 65 yaş üstü vatandaşlara sokağa çıkma kısıtlaması getirildiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “İl Hıfzıssıhha kurulu kararınca; 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza, risk grubunda olmaları sebebiyle salgının etkilerinden korumak amacıyla sokağa çıkma kısıtlaması getirilmiştir” denildi. Kısıtlama kapsamı 17.00 ile 10.00 saatleri arası olarak duyuruldu. 65 yaş üstü vatandaşların 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ise sokağa çıkabilecekleri belirtildi.

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