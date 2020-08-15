YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı

Sivas'ta 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı

SİVAS HABERLERİ  | 15.08.2020 22:49 | Son Güncelleme

Sivas'ta 65 yaş ve üstündekilerin sokağa çıkma saatleri kısıtlandı

SİVAS (AA) - Sivas Valiliği, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üstündekilerin 10.00 ila 17.00 saatleri dışında sokağa çıkmalarının kısıtlandığını bildirdi.

Valilik'ten yapılan açıklamaya göre, İl Pandemi Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, son dönemlerde vaka sayılarında artış gözlemlendiğini aktardı.

İl Salgın ve Denetim Merkezi ile tüm denetim ve verileri tek merkezde toplayarak koordine edeceklerini belirten Ayhan, şunları kaydetti:

"İl Salgın Denetim Merkezi'ne bağlı olarak Mahalle Denetim Ekipleri'ni kurduk. Sivas merkezde 65 mahalle için 30 Mahalle Denetim Ekibi kurduk. Bu ekiplerde imamlarımız, öğretmenlerimizin yanı sıra site ve apartman yöneticilerine de görev verdik. Kolluk kuvvetlerimiz ve denetim ekiplerimizle evde izolasyon altında tutulan vatandaşlarımız ikametgahlarında kontrol edileceklerdir. İkametgahlarında bulunmayanlara hem cezai işlem uygulayacağız hem de adli işlem için savcılıklara bildireceğiz."

Ayhan, "Özellikle risk grubunda olan 65 yaş ve üzeri kıymetli büyüklerimizin sokağa çıkmaları noktasında sadece 10.00-17.00 saatleri arasında olmasını sağlayacak şekilde kararlar aldık. Bunu yapmaktaki amacımız, onların risk oluşturması değil, tamamen onları korumak içindir. Yoğun bakımda tedavi görenlerin büyük bölümünü bu grup oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Düğün salonlarını daha sıkı denetleyeceklerini de vurgulayan Ayhan, cenazelerin Ay Yıldız Camisi'nden kalkacağını ve taziyelerin de orada kabul edileceğini bildirdi.

Ayhan, kaymakamlarla da video konferansla görüşerek tedbirler hakkında bilgi aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu Sihirli Annem'in Ceren'i bakın kimle evleniyor! O pozları olay oldu
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Kayserispor’da neşeli idmanı

Kayserispor’da neşeli idmanı

Rusya'dan hava ambulansıyla getirilen Kovid-19'lu hastanın tedavisi Trabzon'da tamamlandı

Rusya'dan hava ambulansıyla getirilen Kovid-19'lu hastanın tedavisi Trabzon'da tamamlandı

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Ankara Kent Konseyi’nden yerel yöneticilere salgına karşı direnç çağrısı

Hakkarili doğaseverlerden örnek davranış

Hakkarili doğaseverlerden örnek davranış

Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Kayseri'de silahlı kavga: 2 yaralı

Bünyan’da silahlı kavga: 2 yaralı

Bünyan’da silahlı kavga: 2 yaralı

Sivas Namaz Vakitleri 15 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:03
Sabah
05:37
Öğle
12:41
İkindi
16:29
Akşam
19:36
Yatsı
21:04

Sivas Nöbetçi Eczaneler15 Ağustos Cumartesi

Mavi Eczanesi
Merkez
Serdar Eczanesi
Merkez
Subaşı Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Sivas'ta "Gardaşlık Festivali" başladı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Otomobilin motoru yuvasından fırladı

Otomobilin motoru yuvasından fırladı

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

Otomobil bariyere çarptı: 2 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.