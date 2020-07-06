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Sivas’ta 660 kök Hint Keneviri ele geçirildi

SİVAS HABERLERİ  | 06.07.2020 13:13 | Son Güncelleme

Sivas’ta emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şahıs yakalanırken şahıslardan 3’ ü adli mercilerle tutuklandı.Sivas İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor.

Sivas’ta emniyet ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 11 şahıs yakalanırken şahıslardan 3’ ü adli mercilerle tutuklandı.
Sivas İl Emniyet Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar devam ediyor. Son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, 660 kök Hint Keneviri, 3,49 gram Esrar maddesi, ve 76,23 gram Met amfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda, 5 şahsa 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun kapsamında işlem yapıldı. Öte yandan 5 şahıs hakkında, TCK 188. madde (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında işlem yapılıp şahıslardan 2’si sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandı. Bu şahıslar arasından 2 şahsa, Karayolları Trafik Kanununun 48/8 madde kapsamında “Uyuşturucu Madde Etkisi Altındayken Araç Kullanmak” suçundan 12 bin 666 TL idari para cezası uygulanarak, 2 şahsın ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu. 1 şahsa, TCK 191. madde (Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak) kapsamında işlem yapılırken 1 şahıs ise , TCK 188. madde (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında aranması olduğunun tespit edilmesi üzerine sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

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