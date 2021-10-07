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Sivas'ta 9 ürün için coğrafi işaret belgesi başvurusu yapıldı

07.10.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 9 ürün için coğrafi işaret belgesi başvurusu yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) 9 ürün için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusunda bulunuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Koyulhisar domatesinin tescillenmesiyle Sivas'ın TÜRKPATENT'ten coğrafi işaret tescil belgesi alan ürün sayısı 14'e yükseldi.

İlk olarak Sivas Belediyesinin girişimleri ile 1997 yılında Sivas el halısının tescil edilmesinin ardından, bu yıl da Koyulhisar Ziraat Odasının girişimleri ile Koyulhisar domatesinin tescili sağlandı.

Bu zaman aralığında çeşitli kurumların girişimleri ile "Yenihan bebekleri, Divriği pilavı, Sivas pezik turşusu, Ulaş etli pidesi, Ulaş yaprak döneri, Şarkışla kilimi, Sivas bıçağı, Sivas katmeri, Gemerek gilaburusu, Sivas köftesi, Kangal Balıklı Kaplıcası ve Kangal koyununun" tescili yapıldı.

- 9 ürün tescil yolunda

Sivas'ta kaymakamlıklar belediyeler ve çeşitli odalar tarafından "Gürün dut pekmezi, Sivas madımak yemeği (Sivas madımağı), Sivas pastırması, Sivas peskütan çorbası, Suşehri fırın kurusu, Suşehri kuru fasulyesi, Zara balı, Zara bebekleri, Zara sac ekmeği" için coğrafi işaret tescil belgesi başvurusu yapıldı.

Bu ürünlerin de tescil edilmesi ile Sivas'ın TÜRKPATENT tarafından tescil edilen ürün sayısının 23'e yükseleceği ifade edildi.

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