Sivas'ta 99 köy yolunda kar nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

SİVAS (AA) - Sivas'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 99 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, bölgede etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 99 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 6 dozer, 26 destek aracı, 24 yükleyici, bıçaklı 9 kamyon ve 61 personelle karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Bu arada karla mücadele ekipleri, kar yağışının etkili olduğu günden beri 1423 yerleşim yerinin kapanan yollarını yeniden ulaşıma açtı.

