YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta açık hava müzesini andıran kent meydanı FPV dron ile görüntülendi

Sivas'ta açık hava müzesini andıran kent meydanı FPV dron ile görüntülendi

02.10.2023 12:58 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selçuklu ve Osmanlı dönemine ait çok sayıda tarihi eseri bünyesinde barındıran ve adeta açık hava müzesini andıran Sivas'ın tarihi kent meydanı, FPV dron ile görüntülendi.

Kent meydanındaki Atatürk Kongre Müzesi, Çifte Minareli Medrese, Şifahiye Medresesi, Buruciye Medresesi, Kale Cami ile tarihi valilik ve jandarma binaları, FPV dron ile kaydedildi.

Özellikle yaz döneminde ziyaretçi akınına uğrayan, açık hava müzesini andıran kent meydanındaki tarihi eserler, yüzyıllardır ayakta kalmasıyla dikkati çekiyor.

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı kentte, 1892 yılında inşa edilen, Sivas Kongresi'nin yapıldığı Atatürk Kongre Müzesi, kent meydanındaki önemli eserler arasında yer alıyor.

Tarihi meydandaki Buruciye Medresesi, sağlam kalmış muhteşem taç kapısıyla Sivas'ın ve Anadolu'nun en ünlü yapıları arasında bulunuyor. Selçuklu Sultanı III. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde yapılan medrese Hamedan (İran) yakınlarındaki Burucerd'den gelme Muzaffer Burucerdi tarafından fizik, kimya, astronomi öğretimi yapılmak amacıyla inşa edildi. Mimarı belli olmayan yapı, Anadolu'da simetrisi en düzgün medrese planına sahip olma özelliğini taşıyor.

Şehirdeki en önemli Selçuklu eserleri arasında yer alan Çifte Minareli Medrese de dikkati çeken eserler arasında yer alıyor. Taç kapının hemen üzerinde üç yönden akan yazıttan, medresenin, İlhanlı Veziri Sahip Şemseddin Mehmet Cüveyni tarafından 1271/1272 yılında yaptırıldığı anlaşılıyor.

Yapının günümüze ulaşan tek özgün yanı, Anadolu'nun en yüksek taç kapısına sahip görkemli ön cephesi olarak dikkati çekiyor. Taç kapı üzerinde yükselen iki minare ise adeta Sivas'ın sembolü olarak biliniyor.

Çifte Minareli Medrese'nin karşısındaki, Selçuklu Sultanı I. İzzeddin Keykavus tarafından 1217 yılında yaptırılan Şifahiye Medresesi, Anadolu Selçuklu tıp okullarının ve hastanelerinin en eskisi olarak dikkati çekiyor.

Şifahiye Medresesi de Selçuklu Dönemi'nde hastaların tedavi edildiği ve aynı zamanda tıp tahsilinin de yapıldığı en önemli medreselerden biri olarak biliniyor.

Yine kent meydanında bulunan Kale Camisi ile tarihi valilik ve jandarma binaları, şehrin geçmişine ışık tutan önemli eserler arasında yer alıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
’Naim’ler kıyasıya yarıştı’Naim’ler kıyasıya yarıştı
Ankara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendiAnkara'daki saldırıyı yapan teröristlerden birinin kimliği belirlendi
Hopa Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldıHopa Devlet Hastanesinde Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi açıldı
Anahtar Kelimeler:
Sivas tarihi eser

Sivas Namaz Vakitleri 2 Ekim Pazartesi

İmsak
04:59
Sabah
06:21
Öğle
12:27
İkindi
15:44
Akşam
18:22
Yatsı
19:39

Sivas Nöbetçi Eczaneler 2 Ekim Pazartesi

Aslan eczanesi
Merkez
Esma eczanesi
Koyulhisar
4 eylül eczanesi
Merkez
Subaşilar eczanesi
Sarkisla
Derman eczanesi
Gurun
Halk eczanesi
Hafik
Sevgi eczanesi
Susehri
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Botu yürüyen merdivene sıkışan çocuğun parmakları koptu

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley indirimlerini kaçırmayın

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Tecavüze uğrayan 12 yaşındaki kız kapı kapı dolaşarak yardım istedi

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Crocs, Levi's, Puma ve dahası! Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.