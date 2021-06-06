YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas'ta açılan ilk yardım merkezinde sokak hayvanları tedavi edilecek

Sivas'ta açılan ilk yardım merkezinde sokak hayvanları tedavi edilecek

06.06.2021 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta açılan ilk yardım merkezinde sokak hayvanları tedavi edilecek

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık, hayvan hakları dernekleri ve kurumların desteğiyle açılan ilk yardım merkezinde, yaralanan veya hastalanan sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı yapılacak.

Hürriyet Mahallesi'nde Ulaş Belediyesi'ne ait tek katlı yapı, sokak hayvanları için ilk yardım merkezine dönüştürüldü. Merkeze Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Anadolu Hayvan Hakları Derneği ve Sivas Hayvanları Koruma Derneği de destek verdi.

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, merkezin açılış töreninde, ilçede sokak hayvanları için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "İlk yardım merkezine malzeme desteği sağlayarak bizleri bu proje için yüreklendiren HAYTAP'a, Anadolu Hayvan Hakları Derneği'ne ve Sivas Hayvanları Koruma Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Kaza geçiren, hastalanan hayvanlarımızın ilk yardımlarını burada yapacağız ve yine bu hayvanların iyileşene kadar konaklamalarını sağlayacağız. Kurumlarımızın desteğiyle sayısını 100'e çıkaracağımız barınak ve kuş kafesleriyle de hayvanların beslenme ihtiyacını karşılayacağız." diye konuştu.

Belediye Başkanı Turan İlbey de sahipsiz hayvanların bakım ve tedavilerinin merkezde veterinerler tarafından yapılacağını, mama ve yem desteği de vereceklerini kaydetti.

Sokak hayvanlarının da insanlar gibi can taşıdığına dikkati çeken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Prof. Dr. Nurten Tezer de "Onların da bizim gibi duyguları var, açlık ve susuzluk çekiyorlar. Hayvanların ihtiyacı olan tek şey mama ve yiyecek, lütfen desteklerinizi esirgemeyin." dedi.

Açılışa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin ve kurum amirleri katıldı.

Öte yandan, yaklaşık 1 ay önce İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin sokak hayvanları ve kuşlar için yaptığı ahşap barınak ve kuş kafeslerinin sayısı, kaymakamlık, belediye ve Ulaş Tarım İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle artırılıyor.

İlk planda yapılan 10 kuş kafesi, 5 köpek ve 5 de kedi kulübesi, belediyenin iş makineleriyle ilçenin çeşitli noktalarına bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!Korkulan oldu! Marmara'daki deniz salyası Karadeniz'e sıçradı!
GÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölüGÜNCELLEME - Sivas'ta hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 9 ölü
Mersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldüMersin'de iki aile arasında çıkan kavgada bıçaklanan genç öldü
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazartesi

İmsak
03:04
Sabah
04:57
Öğle
12:36
İkindi
16:32
Akşam
20:05
Yatsı
21:49

Sivas Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazartesi

Demet Eczanesi
Merkez
Selçuk Eczanesi
Merkez
Tülay Eczanesi
Merkez
Subaşılar Eczanesi
Sarkisla
Deniz Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kırıkkale'de yüksek hızlı tren şantiyesinde incelemelerde bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Kırıkkale'de bacağına kene yapışan kadın hastaneye kaldırıldı

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

Bursa'da silahının kazara ateş alması sonucu vefat eden polis memuru Kars'ta toprağa verildi

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

İzmir Körfezi'nden scooter, ayakkabı, cam ve plastik atığa kadar yüzlerce çöp çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.