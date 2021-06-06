Sivas'ta açılan ilk yardım merkezinde sokak hayvanları tedavi edilecek

Ulaş Kaymakamı Cengiz Nayman, merkezin açılış töreninde, ilçede sokak hayvanları için önemli projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, "İlk yardım merkezine malzeme desteği sağlayarak bizleri bu proje için yüreklendiren HAYTAP'a, Anadolu Hayvan Hakları Derneği'ne ve Sivas Hayvanları Koruma Derneği'ne çok teşekkür ediyorum. Kaza geçiren, hastalanan hayvanlarımızın ilk yardımlarını burada yapacağız ve yine bu hayvanların iyileşene kadar konaklamalarını sağlayacağız. Kurumlarımızın desteğiyle sayısını 100'e çıkaracağımız barınak ve kuş kafesleriyle de hayvanların beslenme ihtiyacını karşılayacağız." diye konuştu.

Hürriyet Mahallesi'nde Ulaş Belediyesi'ne ait tek katlı yapı, sokak hayvanları için ilk yardım merkezine dönüştürüldü. Merkeze Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP), Anadolu Hayvan Hakları Derneği ve Sivas Hayvanları Koruma Derneği de destek verdi.

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık, hayvan hakları dernekleri ve kurumların desteğiyle açılan ilk yardım merkezinde, yaralanan veya hastalanan sokak hayvanlarının tedavi ve bakımı yapılacak.

Belediye Başkanı Turan İlbey de sahipsiz hayvanların bakım ve tedavilerinin merkezde veterinerler tarafından yapılacağını, mama ve yem desteği de vereceklerini kaydetti.

Sokak hayvanlarının da insanlar gibi can taşıdığına dikkati çeken Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Organik Kimya Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Anadolu Hayvan Hakları Federasyonu İl Temsilcisi Prof. Dr. Nurten Tezer de "Onların da bizim gibi duyguları var, açlık ve susuzluk çekiyorlar. Hayvanların ihtiyacı olan tek şey mama ve yiyecek, lütfen desteklerinizi esirgemeyin." dedi.

Açılışa, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sevil Sırakaya, Ulaş TİGEM Müdürü Hasan Keskin ve kurum amirleri katıldı.

Öte yandan, yaklaşık 1 ay önce İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinin sokak hayvanları ve kuşlar için yaptığı ahşap barınak ve kuş kafeslerinin sayısı, kaymakamlık, belediye ve Ulaş Tarım İşletme Müdürlüğü iş birliğiyle artırılıyor.

İlk planda yapılan 10 kuş kafesi, 5 köpek ve 5 de kedi kulübesi, belediyenin iş makineleriyle ilçenin çeşitli noktalarına bırakıldı.

