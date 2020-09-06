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Sivas'ta altyapı çalışmasında beton büzün üzerine düşen kişi öldü

SİVAS HABERLERİ  | 06.09.2020 21:28 | Son Güncelleme

Sivas'ta altyapı çalışmasında beton büzün üzerine düşen kişi öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ta altyapı çalışması sırasında kanalın içindeki beton büzün üzerine düşen kişi hayatını kaybetti.

Merkeze bağlı Kabasakal köyünde kepçe operatörü A.D'nin (41) kanal çalışması yaptığı sırada kanalın yanındaki toprak yığını üstünde bulunan kardeşi H.D. (39) bir anda kayarak kanal içinde bulunan beton büzün üstüne düştü.

Ağır yaralanan ve Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan H.D, müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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