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Sivas'ta ambulans ekibine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

SİVAS HABERLERİ  | 26.09.2020 16:14 | Son Güncelleme

Sivas'ta ambulans ekibine saldıran 3 kişi gözaltına alındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, kavgada yaralandıkları için çağırdıkları 112 Acil Servis ekibine saldırdıkları ve ambulansa zarar verdikleri iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Esentepe Mahallesi'nde kavga olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan Ö.C, B.E. ve R.Ö, içerisinde sağlık çalışanlarının bulunduğu ambulansa saldırdı. Polis ekipleri olaya müdahale ederken ambulansta hasar oluştu.

Sağlık personeli, kendilerine saldırdıkları ve ambulansa zarar verdikleri gerekçesiyle 3 şüpheliden şikayetçi oldu.

Polis ekiplerince gözaltına alınan Ö.C, B.E. ve R.Ö, adliyeye sevk edildi. Haklarında, "tehdit, hakaret ve mala zarar verme" suçlamasıyla işlem yapılan şüpheliler savcılıkça serbest bırakıldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda olayı kınadı.

Ayhan, paylaşımında, "Dün gece saatlerinde kendilerine yardım etmek üzere olay yerine intikal eden sağlık görevlilerimize saldıran kendini bilmezlere gerekli cezai işlem uygulanacaktır. Fedakarlık örneği sağlık görevlilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Yanınızda olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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