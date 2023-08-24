Sivas’ta araç sayısı 181 bini aştı

TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta Temmuz ayında motorlu kara taşıtı sayısı 181 bin 250 oldu.

Kentte trafiğe kayıtlı taşıtların 94 bin 750’sini otomobil, 35 bin 641’ini traktör, 28 bin 727’sini kamyonet, 10 bin 823’ünü motosiklet, 6 bin 427’sini kamyon, 3 bin 8’ini minibüs, bin 256’sını otobüs, 618’ini ise özel maksatlı araç oluşturdu.

5 BİN 386 ARACIN DEVRİ YAPILDI

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Temmuz ayında 5 bin 386 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 523’ünü otomobil, 774’ünü kamyonet, 475’ini traktör, 362’sini motosiklet, 95’ini minibüs, 123’ünü kamyon, 28’ini otobüs, 6’sını da özel maksatlı araçlar oluşturdu.

