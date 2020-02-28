YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

SİVAS HABERLERİ  | 28.02.2020 18:29 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta 2019’un Ocak ayında 160 bin 764 araç bulunurken 2019 sonu itibariyle bu sayı 417 adet artarak 161 bin 181’e yükseldi.2020 Ocak sonu itibarıyla Sivas’ta trafiğe kayıtlı toplam 161 bin 181 adet taşıtın 83 bin 631’ini otomobil, 32 bin 801’ini traktör, 26 bin 144’ünü kamyonet, 7 bin 455’ini motosiklet, 6 bin 100’ünü kamyon, 3 bin 263’ünü minibüs, bin 300’ünü otobüs, 487’sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.5 bin 407 aracın devri yapıldıTÜİK, 2020’nin ilk ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı.

Sivas’ta araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.
TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta 2019’un Ocak ayında 160 bin 764 araç bulunurken 2019 sonu itibariyle bu sayı 417 adet artarak 161 bin 181’e yükseldi.
2020 Ocak sonu itibarıyla Sivas’ta trafiğe kayıtlı toplam 161 bin 181 adet taşıtın 83 bin 631’ini otomobil, 32 bin 801’ini traktör, 26 bin 144’ünü kamyonet, 7 bin 455’ini motosiklet, 6 bin 100’ünü kamyon, 3 bin 263’ünü minibüs, bin 300’ünü otobüs, 487’sini ise özel amaçlı araç oluşturdu.
5 bin 407 aracın devri yapıldı
TÜİK, 2020’nin ilk ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Ocak ayında 5 bin 407 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 3 bin 821’ini otomobil, 80’ini minibüs, 39’unu otobüs, 865’ini kamyonet, 112’sini kamyon, 43’ünü motosiklet, 3’ünü özel amaçlı araçlar, 444’ünü de traktör oluşturdu.

Sivas’ta araç sayısı arttı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü şarkıcı tanınmaz halde! Ünlü şarkıcı tanınmaz halde!
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

En Çok Okunan Yerel Haberler

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

İdlib'de şehit olan Uzman Onbaşı Mehmet Orhan'ın ailesine acı haber verildi

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

Tuzla açıklarındaki gemi kazasında tüm mürettebat kurtarıldı

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

AFAD gönüllülerine ’Gönüllü’ amatör telsiz eğitimi

2 çocuk babası adam inşaat alanında ölü bulundu

2 çocuk babası adam inşaat alanında ölü bulundu

Adana’da 738 polisle uygulama

Adana’da 738 polisle uygulama

Kayserispor’da kapılar kapandı

Kayserispor’da kapılar kapandı

Sivas Namaz Vakitleri 28 Şubat Cuma

İmsak
05:38
Sabah
07:01
Öğle
12:50
İkindi
15:56
Akşam
18:28
Yatsı
19:46

Sivas Nöbetçi Eczaneler28 Şubat Cuma

Duygu Eczanesi
Merkez
Rumeysa Eczanesi
Merkez
Timurboğa Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Akademik çalışmalarda öncü, alanında ise birinci oldu

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

Sivas-Malatya kara yolu ulaşıma açıldı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Sivasspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

Sivas'ta yolu kardan kapanan köylerde mahsur kalan 2 hasta hastanelere ulaştırıldı

Sivas'ta yolu kardan kapanan köylerde mahsur kalan 2 hasta hastanelere ulaştırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.