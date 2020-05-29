YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta araç sayısı arttı

Sivas’ta araç sayısı arttı

SİVAS HABERLERİ  | 29.05.2020 15:08 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.TÜİK verilerine göre Sivas’ta 2020’nin Nisan ayında motorlu kara taşıtı sayısı önceki yılın ayına göre 422 adet artarak 161 bin 845’e yükseldi.Araçların 84 bin 77’sini otomobil, 32 bin 885’ini traktör, 26 bin 212’sini kamyonet, 7 bin 542’sini motosiklet, 6 bin 93’ünü kamyon, 3 bin 256’sını minibüs, bin 292’sini otobüs, 488’ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.2 bin 989 aracın devri yapıldıTÜİK, 2020’nin Nisan ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı.

Sivas’ta araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2020 Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.
TÜİK verilerine göre Sivas’ta 2020’nin Nisan ayında motorlu kara taşıtı sayısı önceki yılın ayına göre 422 adet artarak 161 bin 845’e yükseldi.
Araçların 84 bin 77’sini otomobil, 32 bin 885’ini traktör, 26 bin 212’sini kamyonet, 7 bin 542’sini motosiklet, 6 bin 93’ünü kamyon, 3 bin 256’sını minibüs, bin 292’sini otobüs, 488’ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.
2 bin 989 aracın devri yapıldı
TÜİK, 2020’nin Nisan ayında illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta Nisan ayında 2 bin 989 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların 2 bin 63’ünü otomobil, 45’ini minibüs, 7’sini otobüs, 432’sini kamyonet, 66’sını kamyon, 99’unu motosiklet, 1’ini özel amaçlı araçlar, 276’sını da traktör oluşturdu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniğiSosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Ankara'da örümcek paniği
Sivas'ta 21 öğrenci zehirlendiSivas'ta 21 öğrenci zehirlendi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Müze ve ören yerlerinin geçici süre ile ziyarete kapatılma süresi uzatıldı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Burhaniye’de cami avluları Cuma Namazı’na hazırlandı

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Aksa Ağrı doğalgaz alt yapı çalışmalarına Haziran’da başlayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Şaphane pazarı kurulmayacak

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Kanala düşen otomobilin sürücüsü buhar oldu

Bartın’da Turizm Altyapısına BAKKA’dan Destek

Bartın’da Turizm Altyapısına BAKKA’dan Destek

Sivas Namaz Vakitleri 29 Mayıs Cuma

İmsak
03:11
Sabah
05:00
Öğle
12:34
İkindi
16:30
Akşam
19:58
Yatsı
21:40

Sivas Nöbetçi Eczaneler29 Mayıs Cuma

Elif Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Zehra Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Şifa Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Sivasspor'dan Malatyaspor'a "geçmiş olsun" mesajı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Vali minik Miraç’ın TV talebini geri çevirmedi

Sivas'ta karantinadaki çocuklara "Karagöz ve Hacivat" sürprizi

Sivas'ta karantinadaki çocuklara "Karagöz ve Hacivat" sürprizi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.