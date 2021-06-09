Sivas'ta arazide bitkin bulunan yaban keçisi at sırtında taşındı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde vatandaşlar tarafından bitkin halde bulunan yaban keçisi at sırtında taşınarak ilçeye getirildi.

Doğa Koruma Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, Zara ilçesinde arazide bitkin halde yaban keçisi bulunduğu ihbarı üzerine yaklaşık 4 saat yürüyerek bölgeye ulaştı.

Ekipler, bitkin haldeki yaban keçisini köylülerden temin ettikleri atın sırtına yükleyerek ilçeye getirdi.

Yaban keçisi, Zara Belediyesi veteriner hekimi tarafından tedavi edilmek üzere koruma altına alındı.

Keçinin tedavisinin ardından doğal ortamına salınacağı öğrenildi.



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