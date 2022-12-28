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Sivas'ta atık malzemeler de kullanılarak 668 okula kütüphane kazandırıldı

28.12.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta 668 okulda, atık malzemeler de değerlendirilerek kütüphane oluşturuldu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kitap sayısı 1 milyona yaklaşan okul kütüphaneleri, sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerle de öğrencilerin çok yönlü gelişimine katkı sağlıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak Projesi" ve "Sıfır Atık Projesi" kapsamında Sivas'ta 668 okulda yeni ve atık malzemeler kullanılarak kütüphaneler oluşturuldu.

Sivas Valiliği koordinesinde, İl Millİ Eğitim Müdürlüğünce yürütülen çalışmalarla il genelinde kütüphanesiz okul kalmadı.

KİTAP SAYISI 990 BİNE ULAŞTI

Kitap sayısı 322 bin iken yüzde 300 artırılarak 990 bine ulaşan okul kütüphaneleri, bilgisayar ve internet altyapısı oluşturularak öğrencilerin yazılı eser ve kaynaklara dijital ortamda erişimine de imkan sağladı.

İl genelinde 287 okul kütüphanesi bulunurken, proje kapsamında yürütülen çalışmalarla bu sayı tüm okullara kütüphane kazandırılarak 668'e yükseltildi.

Okul kütüphanelerinin mobilya üretim ve donatım çalışmaları Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım Bölümü öğretmen ve öğrencileri tarafından gerçekleştirilirken, birçok okul kütüphanesi ise Sıfır Atık Projesi kapsamında öğrenci ve öğretmenler tarafından geliştirilen özgün tasarımlarla oluşturuldu.

Kentte okullara kazandırılan kütüphaneler ve artan kitap sayılarının yanı sıra Sivas Valiliği himayesinde hayata geçirilen HEDEF Projesi kapsamında uygulanan "Sultan Şehir Okuyor" etkinliği ile de her hafta belirlenen bir ders saatinde il genelinde öğrenci, öğretmen ve velilerin katılımı ile kitap okuma etkinliği gerçekleştiriliyor.

Proje kapsamında okul kütüphanelerinin etkin bir şekilde kullanılması sağlanırken, her öğrenci ayda en az iki kitap okuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, kütüphanelerin içinin zenginleştirildiğini vurgulayarak, "Öğrenciler diledikleri kitaba ulaşabilecekleri gibi internet de kullanarak aradıkları dokümanlara rahatlıkla ulaşabilecek." ifadelerini kullandı.

Şimşek, 668 okulun tamamının zengin içerikle öğrencilerin hizmetinde olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Atık malzemeden oluşturulan bu kütüphaneler, öğrencilerimizin rahat edebileceği şekilde dizayn edildi. Büyük paralar harcanarak alınacak bu malzemeler yine Sivas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Tasarım Bölümü öğrencilerimiz tarafından yapılarak ciddi ekonomik kazanç elde etmemizi sağladı. Bu kütüphanelerimizin okullarımıza hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyorum. Desteğimiz artarak devam edecek."

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