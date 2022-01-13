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Sivas'ta banka müdürü zimmetine para geçirdiği iddiasıyla gözaltına alındı

13.01.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şüphelinin 5 müşterinin hesabından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği iddia edildi

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir bankanın şube müdürü, zimmetine yüklü miktarda para geçirdiği iddiasıyla yakalandı.

Kentteki bir bankanın müşterileri hesaplarından bilgileri olmadan para çekilmesi üzerine bankaya başvurdu. Durumun tespit edilmesi üzerine bankaya müfettiş görevlendirildi.

Paraların bankanın iki şubesinde müdürlük yapan B.T. (47) tarafından çekildiğinin tespit edilmesi üzerine konu polise bildirildi.

Polis, şu ana kadar tespit edilen 5 müşterinin hesabından yaklaşık 2,5 milyon dolar çektiği iddia edilen B.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Şüpheli, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı.

Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen B.T'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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