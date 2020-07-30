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Sivas’ta bayram alışverişi yoğunluğu

SİVAS HABERLERİ  | 30.07.2020 17:13 | Son Güncelleme

Sivas’ta bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, kentin işlek caddelerinde insan seli oluşturdu.Kurban Bayramına bir gün kala Sivaslı vatandaşlar, bayram alış verişi için kent merkezine akın etti.

Sivas’ta bayram alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar, kentin işlek caddelerinde insan seli oluşturdu.
Kurban Bayramına bir gün kala Sivaslı vatandaşlar, bayram alış verişi için kent merkezine akın etti. Covid-19’u hiçe sayan vatandaşlar, kentin işlek caddelerinden Atatürk Caddesinde insan seli oluşturdu. Gıda alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar, Çarşıbaşı mahallesinde bulunan perakende meyve ve sebze halinde yoğunluğa neden oldu. Esnaflar’ın yüzü pandemi sürecinde yaşanan durgunluğun ardından Kurban Bayram’ında yaşanan yoğunlukla güldü. Hava sıcaklığının 32 dereceyi bulmasından ve kalabalıktan bunalan vatandaşlar ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

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