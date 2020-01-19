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  4. Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti sevinci

Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti sevinci

SİVAS HABERLERİ  | 19.01.2020 22:11 | Son Güncelleme

Sivas'ta Beşiktaş galibiyeti sevinci

SİVAS (AA) - Sivaslılar, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor'un 18. haftada deplasmanda Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesini coşkuyla kutladı.

Maçın bitişiyle birlikte tarihi kent meydanında toplanan kırmızı-beyazlı taraftarlar meşaleler yakarak takımları lehine tezahüratta bulundu.

Birçok vatandaş ise araç konvoyu yaparak şehir turu attı.

Atatürk Kongre Müzesi bahçesinde toplanan çok sayıda Sivasspor taraftarı davul zurna eşliğinde halay çekti.

Sivas Belediyesi ise Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan ilan panosundan Sivasspor'un galibiyetini kutladı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Galibiyet sevinci Sivas Sivasspor

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