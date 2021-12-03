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Sivas'ta beton pompası ile çarpışan araçtaki 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı

03.12.2021 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta beton pompası ile çarpışan araçtaki 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesindeki trafik kazasında 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Y.E. (32) yönetimindeki 44 ACH 864 plakalı beton pompası, Kayseri-Sivas kara yolu Gürün ilçesi yakınlarında S.K. (38) idaresindeki 58 PA 314 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile yanında bulunan ve öğrenci oldukları öğrenilen S.D. (15), E.K. (7) ve F.E.K. (17) yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikeleri bulunan S.D. ve E.K, Sivas'a sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 4 Aralık Cumartesi

İmsak
06:00
Sabah
07:30
Öğle
12:27
İkindi
14:53
Akşam
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Yatsı
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Sivas Nöbetçi Eczaneler 4 Aralık Cumartesi

Eren Eczanesi
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