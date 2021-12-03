Sivas'ta beton pompası ile çarpışan araçtaki 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesindeki trafik kazasında 3'ü öğrenci 4 kişi yaralandı.

Y.E. (32) yönetimindeki 44 ACH 864 plakalı beton pompası, Kayseri-Sivas kara yolu Gürün ilçesi yakınlarında S.K. (38) idaresindeki 58 PA 314 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü ile yanında bulunan ve öğrenci oldukları öğrenilen S.D. (15), E.K. (7) ve F.E.K. (17) yaralandı.

Gürün Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikeleri bulunan S.D. ve E.K, Sivas'a sevk edildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz