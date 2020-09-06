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Sivas'ta beyin ölümü gerçekleşen yaşlı kadının organları 3 hastaya nakledilecek

SİVAS HABERLERİ  | 06.09.2020 14:46 | Son Güncelleme

Sivas'ta beyin ölümü gerçekleşen yaşlı kadının organları 3 hastaya nakledilecek

SİVAS (AA) - Sivas'ta geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen yaşlı kadının organları, 3 hastaya umut oldu.

Trafik kazasında ağır yaralanan ve ailesinin isminin açıklanmasını istemediği 70 yaşındaki kadının kaldırıldığı Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde beyin ölümü gerçekleşti.

Organ Nakli Birimi yetkililerinin yaptığı görüşmeler sonucu aile, yaşlı kadının organlarını bağışlama kararı aldı.

Yaşlı kadının organları, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 2 ay önce açılan Organ Nakil Merkezi Mesul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Süleyman Koç, Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Gömeç ve Erzurum Atatürk Üniversitesinden gelen ekibin katıldığı 3 saat süren operasyonla alındı.

Organlardan karaciğer Erzurum'da, böbreklerden biri İstanbul'da, diğeri ise Sivas’taki hastalara nakledilecek.

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