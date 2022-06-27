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Sivas'ta bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

27.06.2022 13:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Denemek için taktığı yüzük parmağında sıkışan kadın, yakınları tarafından Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirildi.

İtfaiye ekipleri, kadının parmağındaki yüzüğü motorlu mini alet yardımıyla keserek çıkarttı.

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