Sivas'ta bir kadının parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Denemek için taktığı yüzük parmağında sıkışan kadın, yakınları tarafından Sivas Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirildi.

İtfaiye ekipleri, kadının parmağındaki yüzüğü motorlu mini alet yardımıyla keserek çıkarttı.



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