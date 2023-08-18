Sivas'ta bir kişi arazi anlaşmazlığı nedeniyle baba ve oğlunu öldürdü

İddiaya göre, Topardıç köyü Kuşburnu mevkisinde tarlasını biçtiren H.E. (52), traktörle köye buğday götürürken arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan dayısı A.K. (62) ile karşılaştı.

A.K, av tüfeğiyle seyir halindeki traktördeki yeğenine ateş etti. Traktör kontrolden çıkarak şarampole indi. A.K, daha sonra yaklaşık 500 metre mesafedeki tarlaya giderek bir başka traktörü kullanan eniştesi A.R.E'ye (75) de av tüfeğiyle ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, baba A.R.E. ve oğlu H.E'nin öldüğü belirlendi.

Cenazeler, Kangal Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Dağlık araziye kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

