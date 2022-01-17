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Sivas'ta bir köpek tüfekle vurularak öldürüldü

17.01.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas Valisi Salih Ayhan: - "Köpeğin canice vurularak öldürülmesine sebebiyet veren şahıs tespit edilmiş olup, hakkında hem idari hem de adli süreç başlatılmıştır"

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir köpeği tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Merkeze bağlı Hayırbey köyünde yaşayan M.A'nın Kangal cinsi köpeği tüfekle vurularak öldürüldü.

M.A, köpeğinin S.A. tarafından vurulduğunu iddia ederek şikayetçi oldu.

Jandarma ekipleri, hayvanın kasten ölümüne sebebiyet verme olayıyla ilgili soruşturma başlattı.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Merkez Hayırbey köyünde bir köpeğin canice vurularak öldürülmesine sebebiyet veren şahıs tespit edilmiş olup, hakkında hem idari hem de adli süreç başlatılmıştır. Hiçbir aklın ve vicdanın kabul edemeyeceği bu olay hassasiyetle takip edilmektedir." ifadelerine yer verdi.

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