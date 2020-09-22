YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta bir köy daha karantinaya alındı

Sivas’ta bir köy daha karantinaya alındı

SİVAS HABERLERİ  | 22.09.2020 16:19 | Son Güncelleme

Vaka sayılarının artış gösterdiği Sivas’ta, korona virüsü tedbirleri kapsamında Yıldızeli Türkmenler köyü karantinaya alındı.Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını ülke genelinde de etkisini artırdı.

Vaka sayılarının artış gösterdiği Sivas’ta, korona virüsü tedbirleri kapsamında Yıldızeli Türkmenler köyü karantinaya alındı.
Tüm dünyayı kasıp kavuran Covid-19 salgını ülke genelinde de etkisini artırdı. Vaka sayılarının arttığı illerin arsında Sivas’ta yer aldı. Sivas’ta korona virüs tedbirleri kapsamında bir köy daha 14 gün süre ile karantinaya alındı. Sivas Valiliğinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada: "İlimiz Suşehri ilçesi Türkmenler köyü için İlçe Hıfzıssıhha kurulunca karantina kararı alınarak 22 Eylül tarihi itibari ile köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar Görsel şölen! Sis bulutu ve gün batımı için saatlerce nöbet tutuyorlar
Korku dolu anlar! Saniyelerle kurtulduKorku dolu anlar! Saniyelerle kurtuldu
En Çok Okunan Yerel Haberler
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
Gaziantep’te kilit taşları sökülüyor asfalt dökülüyor
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İŞKUR TYP Noter kura sonuçlar açıklandı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı
Maske takmayan 25 kişiye para cezası uygulandı
Maske takmayan 25 kişiye para cezası uygulandı
Buharkent’te çilek üreticilerine destek
Buharkent’te çilek üreticilerine destek
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı
2 grup arasında çıkan kavga, mahalleyi karıştırdı

Sivas Namaz Vakitleri 22 Eylül Salı

İmsak
04:49
Sabah
06:13
Öğle
12:30
İkindi
15:55
Akşam
18:37
Yatsı
19:55

Sivas Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Salı

Can Eczanesi
Merkez
Tuğba Eczanesi
Merkez
Tuğut Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Sivas'ta okullar eğitime hazırlanıyor
Sivas'ta okullar eğitime hazırlanıyor
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Sivasspor'un yeni transferi Casimir Ninga, "Takımın çok güzel bir atmosferi var"
Sivasspor'un yeni transferi Casimir Ninga, "Takımın çok güzel bir atmosferi var"
Aynı yerde 24 saat içinde 3. Kaza
Aynı yerde 24 saat içinde 3. Kaza
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.