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Sivas’ta bir köyde karantina kaldırıldı

SİVAS HABERLERİ  | 04.05.2020 20:24 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazköy köyünde korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek, toplum sağlığını korumak ve köylerimizin sosyal izolasyonlarına geçmelerini sağlamak için; ilimiz Gölova ilçesi Boğazköy köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından, 4 Mayıs 2020 saat 23.59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

Sivas’ın Gölova ilçesi Boğazköy köyünde korona virüs önlemleri kapsamında uygulanan karantina kaldırıldı.
Sivas Valiliğinden yapılan açıklamada, “Korona virüs (Covid-19) salgının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek, toplum sağlığını korumak ve köylerimizin sosyal izolasyonlarına geçmelerini sağlamak için; ilimiz Gölova ilçesi Boğazköy köyünde uygulanan karantina sonrasında sosyal izolasyon sağlandığından, 4 Mayıs 2020 saat 23.59 itibariyle karantinanın kaldırılmasına karar verilmiştir” denildi.

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Sabah
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Öğle
12:34
İkindi
16:24
Akşam
19:36
Yatsı
21:06

Sivas Nöbetçi Eczaneler 4 Mayıs Pazartesi

Kübra Eczanesi
Merkez
Nur Eczanesi
Merkez
Şahin Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
Anadolu Eczanesi
Zara
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