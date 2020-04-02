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Sivas’ta cezaevinde korona tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı

SİVAS HABERLERİ  | 02.04.2020 15:54 | Son Güncelleme

Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda korona virüsü tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı.

Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda korona virüs tedbirleri üst seviyeye çıkarıldı.
Sivas E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda korona virüsü tedbirleri üst seviyeye çıkartıldı. Cezaevine personelinin girişlerde ateşi ölçüldü. Ateş ölçümünün ardından personelin maske ve eldiven kullanımına dikkat edildi. Cezaevi içerisi dezenfekte edildi. Cezaevi araçlarının da günlük olarak dezenfekte edildiği belirtildi. Cezaevine nakil olan hükümlüler 14 gün ayrı hücrede karantina altına alınmaya başladı. 14 günlük gözlem süresi biten hükümlüler kontrollerin ardından koğuşlara naklediliyor.
Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu tedbirleri yerinde denetledi. Uğurlu, korona virüsüne karşı tedbirlerin üst seviyeye çıkarıldığını ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

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