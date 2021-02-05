Sivas’ta çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle belirli saatlerde açık olacak

Sivas il hıfzıssıhha kurulu 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" hakkında yeni kararlar aldı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen korona virüs sonrası milyonlarca insan hayatını kaybetti. Ülkemizde hastalığın insanlara buluşmaması için hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu, devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelmesi sebebiyle çiçek satışı yapan esnaf için yeni kararlar aldı. Alınan yeni kararları Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi, “ 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle çiçek satın alma taleplerinde yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü için yeni kararlar alındı. Çiçek satışı yapan iş yerleri; 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi -Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilecektir” denildi.



