YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle belirli saatlerde açık olacak

Sivas’ta çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle belirli saatlerde açık olacak

05.02.2021 14:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sivas’ta çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle belirli saatlerde açık olacak

Sivas il hıfzıssıhha kurulu 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" hakkında yeni kararlar aldı.Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen korona virüs sonrası milyonlarca insan hayatını kaybetti.

Sivas il hıfzıssıhha kurulu 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle, "Çiçek Satışı Yapan İş Yerleri" hakkında yeni kararlar aldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görülen korona virüs sonrası milyonlarca insan hayatını kaybetti. Ülkemizde hastalığın insanlara buluşmaması için hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Sivas İl Hıfzıssıhha Kurulu, devam eden hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 14 Şubat Sevgililer Günü’ne denk gelmesi sebebiyle çiçek satışı yapan esnaf için yeni kararlar aldı. Alınan yeni kararları Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi, “ 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle çiçek satın alma taleplerinde yaşanacak yoğunluk göz önünde bulundurularak, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü için yeni kararlar alındı. Çiçek satışı yapan iş yerleri; 12 Şubat Cuma günü 20.00-24.00 saatleri arasında evlere servis, 13-14 Şubat Cumartesi -Pazar günlerinde 10.00-17.00 saatleri arasında müşterilere iş yerinde, 10.00-24.00 saatleri arasında evlere servis şeklinde hizmet sunabilecektir” denildi.

Sivas’ta çiçekçiler 14 Şubat Sevgililer Günü sebebiyle belirli saatlerde açık olacak

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat' İşkence yapan eşini öldürmüştü! 'Ben burada olduğum için kızlarım dışarıda daha rahat'
Park halindeki araç alev alev yandıPark halindeki araç alev alev yandı

Sivas Namaz Vakitleri 5 Şubat Cuma

İmsak
06:04
Sabah
07:29
Öğle
12:51
İkindi
15:37
Akşam
18:03
Yatsı
19:22

Sivas Nöbetçi Eczaneler 5 Şubat Cuma

Aslan Eczanesi
Merkez
Karaca Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Sarkisla
Gül Eczanesi
Yildizeli
Gözde Eczanesi
Zara
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Eskişehirspor, kaleci Cengiz Alp Köseer ile sözleşme yeniledi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

MASKİ, Kırkağaç’taki bir okulda büyük bir zararın önüne geçti

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Başkan Doğan, Atatürk’ün Denizli’ye gelişini kutladı

Diğer Haberler

Çiftçi: “Dünya dijitalleşen bir düzene girdi”

Çiftçi: “Dünya dijitalleşen bir düzene girdi”

Sivas'ta iki kardeş doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta iki kardeş doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta iki kardeş doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta iki kardeş doğal gaz zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Sivas'ta anne ve kızı karbonmonoksit gazından zehirlendi

Sivas'ta anne ve kızı karbonmonoksit gazından zehirlendi

Sivas Belediyesi’nden 100 Milyon liralık yatırım

Sivas Belediyesi’nden 100 Milyon liralık yatırım

Sivas’ın nüfusu azaldı

Sivas’ın nüfusu azaldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.