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Sivas’ta Cuma namazı 112 farklı noktada kılınacak

SİVAS HABERLERİ  | 28.05.2020 12:41 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Salih Ayhan, uzun bir aranın ardından 29 Mayıs Cuma günü kılınacak Cuma namazının Sivas’ta 112 farklı noktada kılınacağını söyledi.Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti.

Sivas Valisi Salih Ayhan, uzun bir aranın ardından 29 Mayıs Cuma günü kılınacak Cuma namazının Sivas’ta 112 farklı noktada kılınacağını söyledi.
Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart 2020 tarihinden itibaren bütün cami ve mescitlerde cemaatle vakit namazlarının ve Cuma namazlarının kılınmasına ara verilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm yurtta belirlenen kurallar gereği öğle, ikindi ve Cuma namazlarının 29 Mayıs tarihinden itibaren camilerde kılınmaya başlanacağını açıklamıştı. Sivas’ta İl Müftülüğü, camilerin ibadete açılacağı tarihin belirlenmesinin ardından tüm hazırlıkları tamamladı. Sivas’ta da 29 Mayıs tarihinde 112 farklı noktada Cuma namazı kılınacak.
Vali Salih Ayhan, normalleşme süreci takvimine göre 29 Mayıs tarihi öncesi, İl Müftüsü Yusuf Akkuş ve müftülük personeli ile bir araya gelerek öğle, ikindi ve cuma namazlarının kapsamını ve alınacak tedbirleri görüştü.
“112 Noktada Camiler İbadete Açılıyor”
Vali Ayhan, yaptığı açıklamada, il genelinde hangi camilerin ibadete açılacağına dair İl Müftülüğü ile yapılan toplantının ardından nihai kararı verdiklerini ifade ederek, bu kapsamda 112 noktada camilerde ibadet yapılabileceğini söyledi.
“Cami avlusunda ve bahçede namaz kılınabilecek”
İl merkezinde tüm çalışmaların tamamlandığını, ilçelerde de kaymakamlıkların koordinesinde İlçe Müftülüklerinin hazırlıklarını tamamladığını anlatan Vali Ayhan, “Kapalı alanlarda namaz kılınmayacak. Cami bahçesinde ve avlusunda namaz kılınacak. Sosyal mesafeye uyulacak, vatandaşlarımız maskesiz asla camiye girmeyecek. Herkes kendi seccadesini getirecek ve namazını kılacak” dedi.
“Camilerde maske dağıtılacak”
Salgına karşı alınan tedbirler kapsamında kent merkezinde ibadete gelen vatandaşlara maske dağıtılacağını anlatan Vali Ayhan, “Tüm hazırlıklarımızı yaptık. 29 Mayıs itibariyle ilk Cuma namazını vatandaşlarımızla kılacağız” dedi.

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Sivas Namaz Vakitleri 28 Mayıs Perşembe

İmsak
03:12
Sabah
05:01
Öğle
12:34
İkindi
16:30
Akşam
19:58
Yatsı
21:39

Sivas Nöbetçi Eczaneler28 Mayıs Perşembe

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Merkez
Özkaynak Eczanesi
Merkez
Zeren Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Mert Eczanesi
Yildizeli
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