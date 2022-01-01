Sivas'ta dağ keçisi sürüsü görüntülendi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde bir kişi, dağ keçilerini sürü halinde gezinirken cep telefonuyla kayda aldı.

Çetinkaya köyünde yaşayan İshak Kuşkaya, demir yolu kenarında gezinirken dağ keçileri gördü.

Kuşkaya, sürü halinde gezinen dağ keçilerini cep telefonu kamerası ile görüntüledi.

Kayıtta yaklaşık 20 dağ keçisinin dağlık bölgede gezdiği ve yiyecek aradığı görüldü.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz