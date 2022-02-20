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Sivas'ta dağcılar buz tutan şelaleye tırmandı

20.02.2022 14:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta dağcılar buz tutan şelaleye tırmandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir grup dağcı, Kardeşler Ormanı'nda 10 metre yüksekliğindeki buz tutan şelaleye tırmandı.

Sivas Doğa Sporları Kulübü (SADAK) ve Yıldız Doğa Sporları Kulübü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen tırmanışa 7 dağcı katıldı.

Kente 5 kilometre uzaklıkta yer alan Kardeşler Ormanı'na arazi araçlarıyla gelen dağcılar, ormanın içinde yaklaşık 1 kilometre yürüdükten sonra buz tutan şelaleye ulaştı.

Dağcılık Federasyonu 5. kademe antrenörü Nevzat Tezer'in gözetiminde buzun kalınlığını ölçen dağcılar, ardından güvenlik halatı, teknik buz kazması ve buz kramponuyla 10 metre yüksekliğindeki şelalenin zirvesine tırmandı.

SADAK Başkanı Osman Çakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İlk defa federasyon antrenörümüz sayesinde Sivas'ta buzul tırmanışı yapıyoruz. Kardeşler Ormanı'nda 10 metre yüksekliğindeki buz tutan şelalede gerçekleştirdiğimiz tırmanışı başarıyla tamamladık." dedi.

Tırmanış için ilk olarak ön hazırlık yaptıklarını ve güvenlik önlemlerine uyduklarını anlatan Yıldız Doğa Sporları Kulübü Başkanı ve AFAD Şube Müdürü Alparslan Güler ise "Eğitmenlerimiz ve gençlerimizle yaptığımız tırmanış çok başarılı geçti. Biz burada bu tür faaliyetlerle gençlerimizi kötü alışkanlıklardan kurtararak doğa ile iç içe faaliyetlere kanalize etmek istiyoruz." diye konuştu.

Nevzat Tezer de ormandaki şelalenin her yıl buz tutmadığını belirterek, "Şelalenin buz tuttuğunu gördükten sonra gelip buraya alıştırma yapmak istedik. Buzul şelale olarak Sivas'ta çok fazla imkanımız yok. İlerde buz duvarı oluşturmak için bir projemiz var. İnşallah projemizi hayata geçirebilirsek gençlerle daha çok tırmanma imkanı buluruz." ifadelerini kullandı.

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