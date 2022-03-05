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Sivas'ta demir cevheri yüklü 7 vagon devrildi

05.03.2022 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta demir cevheri yüklü 7 vagon devrildi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Divriği ilçesinde demir cevheri yüklü 7 vagonun devrilmesi sonucu demir yolu trafiğe kapandı.

Maden Mahallesi'nde, Divriği ilçesinden Malatya istikametine giden yük treninin demir cevheri yüklü 7 vagonu henüz bilinmeyen nedenle devrildi.

Kaza nedeniyle güzergahtaki tren seferleri geçici olarak durduruldu.

Devrilen vagonların kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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