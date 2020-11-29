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Sivas'ta demir profil hırsızlarına jandarmadan suçüstü

SİVAS HABERLERİ  | 29.11.2020 15:56 | Son Güncelleme

Sivas'ta demir profil hırsızlarına jandarmadan suçüstü

SİVAS (AA) - Sivas'ta Orman İşletme Müdürlüğüne ait ağaçlandırma bölgesindeki tel çitleri tutan demir profil malzemeyi çalmaya çalışan 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, dün merkeze bağlı Çelebir köyü mevkisinde Sivas Orman İşletme Müdürlüğüne ait ağaçlandırma bölgesindeki tel çitleri tutan demir L profil kazıkların çalındığı yönünde ihbar aldı.

Bugün olay yerinde devriye gezen Merkez İlçe Karakol Komutanlığına bağlı asayiş ekipleri, O.S. (22) ile M.T'yi (21), 23 adet demir L profil kazıkları çalarken suçüstü yakaladı.

Zanlılar, dün de aynı yerde söz konusu demir malzemeden 18 adet çaldıklarını ve bu malzemeyi 4 Eylül Hurdacılar Sitesi'nde 150 lira karşılığında sattıklarını itiraf etti.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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