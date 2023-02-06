YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta deprem güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas’ta deprem güvenlik kamerasına yansıdı

06.02.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta yaşanan deprem anı saniye saniye bir nalbur dükkanının güvenlik kamerasına yansıdı.Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremin etkileri Sivas’ta da hissedildi.

Sivas’ta deprem güvenlik kamerasına yansıdı

Sivas’ın Gürün İlçesi Karayar mahallesinde bulunan bir nalbur dükkanında deprem anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntüler depremin şiddetini gözler önüne sererken duvarda asılı olan pano ve cam çerçeveler sarsıntının etkisiyle yere düştü. Dükkan sahibi Mehmet Şakar, kendi dükkanında da zarar meydana geldiğini söyleyerek depremi yaşayan bütün illere geçmiş olsun dedi. Öte yandan Gürün Bahçeiçi köyü yakınlarındaki bir dinlenme tesisi içerisinde depremin etkisiyle hasar meydana geldi.

“34 ARAÇ 188 PERSONEL DEPREM BÖLGESİNE YOLA ÇIKTI”

Sivas merkezde ise acil olarak toplanan il koordinasyon toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sivas Valisi Dr. Yılmaz Şimşek ise toplamda 34 araç ve 188 personelin deprem bölgelerine yola çıktığını belirterek, “Şuan için tarafımıza intikal eden herhangi bir can ve mal kaybı yok. Bir taraftan tarama çalışmalarımız devam ediyor. Merkezde bir binada çatlaklar oluştuğu ve Gürün ilçesinde boş bir binanın yıkıldığı yönünde bir bilgi var. Onun dışında Sivas’ta bir sıkıntı gözükmüyor. Şuan için depremin yaşandığı diğer illere yoğunlaştık. Toplamda 34 araç 188 personel Kahramanmaraş, Malatya ve Gaziantep bölgesine hareket etmiş durumda. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Şuan için resmi bir bilgi gelmedi fakat bende büyük ihtimal Malatya iline görevlendireceğim” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas’ta 482 köy yolu ulaşıma kapandıSivas’ta 482 köy yolu ulaşıma kapandı
Uşak'tan deprem bölgesine battaniye sevkiyatı başladıUşak'tan deprem bölgesine battaniye sevkiyatı başladı
İzmit Belediyesi’nden deprem bölgesine yardım kampanyasıİzmit Belediyesi’nden deprem bölgesine yardım kampanyası
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 7 Şubat Salı

İmsak
06:03
Sabah
07:28
Öğle
12:51
İkindi
15:38
Akşam
18:04
Yatsı
19:24
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.