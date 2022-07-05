Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

O.K. (42) yönetimindeki 34 HJ 9951 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Malatya kara yolu Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. (6), M.K. (40), İ.K. (45) ve T.K. (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan E.K. ile M.K. Sivas'a sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz