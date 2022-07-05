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Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

05.07.2022 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

O.K. (42) yönetimindeki 34 HJ 9951 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Malatya kara yolu Gürün ilçesi Bahçeiçi köyü mevkisinde devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan E.K. (6), M.K. (40), İ.K. (45) ve T.K. (19) yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikeleri bulunan E.K. ile M.K. Sivas'a sevk edildi.

Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı

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trafik kazası Sivas

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