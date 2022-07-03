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Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

03.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın İmranlı ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İmranlı'dan Zara ilçesine doğru seyreden Göksal Y. (56) idaresindeki 60 AAS 007 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Beğendik köyü mevkisinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Elmas Y. (49), Mehmet T. (35) ve Betül T. (31) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı.

Ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, ilk müdahalesinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Kazada yaşamını yitirenlerin cenazeleri morga kaldırıldı.

Sivas'ta devrilen otomobildeki 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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