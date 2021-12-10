Sivas'ta devrilen pikaptaki 4 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde pikabın devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

S.D. (40) idaresindeki 58 EZ 546 plakalı pikap, Sivas-Divriği kara yolu Armağan köyü yakınlarında devrildi.

Yaralanan sürücü ile araçtaki M.D. (34), D.D. (78) ve F.D. (33), ambulansla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan F.D. ve M.D, ilk müdahalenin ardından Sivas Numune Hastanesine sevk edildi.



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