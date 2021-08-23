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Sivas'ta devrilen traktör römorkunun altında kalan sürücü öldü

23.08.2021 12:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen traktör römorkunun altında kalan sürücü öldü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde devrilen traktör römorkunun altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

K.Ç'nin (78) kullandığı traktörün römorku, Çandır köyü Toplukaya mevkisinde kancasından çıktı.

K.Ç'nin yeniden traktöre bağlamak istediği römork, arazinin engebeli olması nedeniyle devrildi.

Römorkun altında kalan K.Ç. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Yaşlı adamın cenazesi otopsi için Koyulhisar İlçe Hastanesi morguna kaldırıldı.

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