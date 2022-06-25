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Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

25.06.2022 22:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı.

M.A. yönetimindeki traktör, Güdeli köyünde arazide seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrildi.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri gönderildi.

Ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.A, burada yapılan ilk tedavisinin ardından durumunun ağır olması üzerine Sivas'a sevk edildi.

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trafik kazası Sivas

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