Sivas'ta devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Şenbağlar köyünde T.I'nın (44) kullandığı 34 BAT 785 plakalı traktör, eğimli arazide geri manevra yaparken devrildi.

Yaralanan sürücü kaldırıldığı Suşehri Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



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