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Sivas'ta din görevlileri 7 bin 205 yaşlıyı evlerinde ziyaret etti

SİVAS HABERLERİ  | 13.04.2020 15:41 | Son Güncelleme

Sivas'ta din görevlileri 7 bin 205 yaşlıyı evlerinde ziyaret etti

SİVAS (AA) - Sivas'ta din görevlileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle sokağa çıkmayan 7 bin 205 yaşlının ihtiyaçlarını giderdi.

Sivas Valiliği koordinesinde, İl Müftülüğünün çalışmasıyla il ve ilçelerdeki din görevlileri, görev yaptıkları cami veya Kur'an kursunun bulunduğu bölgelerdeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti.

Bugüne kadar 7 bin 205 evi ziyaret eden görevliler, yaşlıların gıda ihtiyaçlarını karşıladı, maaşlarını ulaştırıp evlerini temizledi.

Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına da katılan görevliler, ihtiyacı olan ailelere erzak ulaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kovid-19 Sivas Yardım

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