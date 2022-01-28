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Sivas'ta doktorun darbedilmesi kınandı

28.01.2022 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta doktorun darbedilmesi kınandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta meslek örgütleri, bir aile sağlığı merkezinde görevli doktorun hasta yakınınca darbedilmesini kınadı.

Tuzlugöl Aile Sağlığı Merkezi'nde görevli Dr. Mehmet Gülsever, çocuğuna aşı yaptırmaya gelen kişiyle tartıştı. Hasta yakınının yumrukla saldırdığı Gülsever, yaralandı.

Gözaltına alınan şüphelinin çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sivas-Erzincan Tabip Odası Başkanı Şeyda Figül Gökçe, aile sağlığı merkezi önünde basın açıklaması yaparak saldırıyı kınadı.

Gülsever'in sadece görevini yapmaya çalıştığı için saldırıya uğradığını ifade eden Gökçe, sağlıkta şiddetin tüm sağlık çalışanlarının kanayan yarası olduğunu söyledi.

Gökçe, "Hekimlerin ve omuz omuza çalışan tüm sağlık çalışanlarının bu zorbalığa karşı bir an önce sağlıkta şiddet yasası ile yaşam haklarının güvenceye alınmasını talep ediyoruz. Arkadaşımız yalnız değildir, Sivas-Erzincan Tabip Odası olarak yanındayız, dayanışma için her zaman varız." dedi.

Hekim Birliği ve Sağlık Çalışanları Sendikası Başkanı Sedat Özbay ise sağlıkta şiddetin her türlüsüne tepki göstererek, "Her hastanede ve aile sağlığı merkezinde pandemi döneminde dahil olmak üzere yüzlerce arkadaşımız şiddete maruz kaldı. Bu ülkenin insanlarının kendini iyileştiren sağlıkçılara karşı saldırıları normal değildir." ifadelerini kullandı.

Sivas Aile Hekimleri Derneği Başkanı İrfan Gazi Yılmaz da meslektaşlarına karşı işlenen şiddeti kınadı.

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