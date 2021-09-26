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Sivas'ta domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 6 kişi yaralandı

26.09.2021 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta domuz sürüsünün neden olduğu trafik kazasında 6 kişi yaralandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir otomobilin yoldaki domuz sürüsüne çarptıktan sonra karşı şeritten gelen başka bir otomobille çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

F.I. (22) yönetimindeki 11 AAZ 434 plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Sıcak Çermik mevkisinde yola çıkan domuz sürüsüne çarptıktan sonra karşı şeride geçerek H.A. (24) idaresindeki 58 AU 883 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.I (25), G.A. (33), G.Ç. (40) ve T.Ç. (16) yaralandı.

Yaralılar Sivas'taki hastanelerde tedavi altına alındı.

Kazada 4 domuz telef oldu.

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trafik kazası Sivas

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