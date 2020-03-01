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Sivas’ta dualar Mehmetçik için okundu

SİVAS HABERLERİ  | 01.03.2020 14:46 | Son Güncelleme

Sivaslı dernekler kent meydanında bir araya gelerek Mehmetçiklerimize moral ve destek için dua ve şiirler okudu.Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen ve 34 askerimizin şehit olduğu saldırıya Sivaslı dernekler de sessiz kalmadı.Sivaslı dernekler Mehmetçiklerimize moral ve destek vermek için bir araya gelerek dua ettiler.

Sivaslı dernekler kent meydanında bir araya gelerek Mehmetçiklerimize moral ve destek için dua ve şiirler okudu.
Suriye’nin İdlib kentinde rejim unsurları tarafından düzenlenen ve 34 askerimizin şehit olduğu saldırıya Sivaslı dernekler de sessiz kalmadı.
Sivaslı dernekler Mehmetçiklerimize moral ve destek vermek için bir araya gelerek dua ettiler. Altınyaylalılar, Hafikliler, İlbeyliler, Kangallılar, Zaralılar, ve Muhtarlar dernekleri Sivas Kent meydanında toplanarak dev Türk bayrağı etrafında Mehmetçiklerimize moral ve destek dua ve şiirler okudu.

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Sivas Namaz Vakitleri 1 Mart Pazar

İmsak
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Sabah
06:58
Öğle
12:49
İkindi
15:58
Akşam
18:31
Yatsı
19:48

Sivas Nöbetçi Eczaneler 1 Mart Pazar

Hayat Eczanesi
Merkez
Özden Eczanesi
Merkez
Ünal Eczanesi
Merkez
Çelik Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Mercan Eczanesi
Zara
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