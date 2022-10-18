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Sivas'ta dükkandan kuru yemiş hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti

18.10.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta dükkandan kuru yemiş hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti

Sivas'ta dükkandan kuru yemiş hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir şüphelinin, dükkanın önünde bulunan tezgahtan poşete kuru yemiş doldurarak uzaklaşması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Çarşıbaşı Mahallesi Şemsi Sivasi Caddesi'nde bulunan kuruyemişçinin sahibi Bilal Karabıyık, sabah dükkanının önündeki tezgahın örtüsünü açtığında karışık kuruyemişte azalma olduğunu gördü.

Durumdan şüphelenerek dükkanın güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Karabıyık, bir kişinin sabaha karşı dükkanın önünde bir süre etrafa baktıktan sonra tezgahtaki örtüyü kaldırıp kuruyemişleri poşete doldurduğunu tespit etti.

Şüpheliye seslenen Karabıyık, "Görüntün kameralara yansıdı. Sana zahmet buraya gel, bizden helallik al, biz sana haftalık kuruyemiş verelim." dedi.

Karabıyık'ın ihbarı üzerine polis ekipleri hırsızlık şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas'ta dükkandan kuru yemiş hırsızlığını güvenlik kamerası kaydetti

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Şüpheli Sivas hırsızlık kuru yemiş

Sivas Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:15
Sabah
06:38
Öğle
12:22
İkindi
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Akşam
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