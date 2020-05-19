Sivas'ta ecdat yadigarı 29 konak yeniden ayağa kaldırılacak

SİVAS (AA) - SERHAT ZAFER - Sivas ve bazı ilçelerinde çoğunluğu Osmanlı döneminden kalan 29 tarihi konağın restorasyonu için çalışma başlatıldı.

Sivas Valiliği himayelerinde ilk aşamada il merkezindeki Gani Özdoğan Konağı ve İkiz Konak, Koyulhisar ilçesindeki Şükrü Demircan Konağı, Ulaş ilçesindeki Mihralibey Konağı restore edilecek. İlk etap çalışmalarında merkezdeki asırlık Şirinoğlu Hamamı ve Çallı köyündeki Ziya Aydın Köy Odası'nın da restorasyonu yapılacak. Tarihi konaklar eğitim, gençlik ve kültür hizmetlerinde kullanıma sunulacak, tarihi hamam ise hamam müzesine dönüştürülecek.

Sivas Valisi Salih Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sivas'ın sivil mimarisi en zengin illerden olduğunu söyledi. Özellikle Divriği'nin sivil mimarisi en güçlü ve en yoğun olan ilçelerden olduğunu belirten Ayhan, oradaki tarihi konaklarda da çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Ayhan, Sivas merkezde de farklı mekanlarda geçmişin izlerini taşıyan konaklar bulunduğunu dile getirerek "Bunları kamulaştırıp hayata kazandırmak istiyoruz. Bu konakların mülkiyet problemlerini belirli bir aşamaya getirdik." dedi.