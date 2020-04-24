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Sivas’ta eczanelerde ücretsiz teslimi başladı

SİVAS HABERLERİ  | 24.04.2020 14:24 | Son Güncelleme

Sivas’ta SMS kodu alan kişilere eczaneler aracılığı ile maske teslimine başlanıldı.Sivas’ta e-devlet üzerinden maske talep eden 20-65 arası vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen maskeler Eczanelere ulaştı.

Sivas’ta eczanelerde ücretsiz teslimi başladı

Sivas’ta SMS kodu alan kişilere eczaneler aracılığı ile maske teslimine başlanıldı.
Sivas’ta e-devlet üzerinden maske talep eden 20-65 arası vatandaşlar için Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen maskeler Eczanelere ulaştı. Maskeler ulaşır ulaşmaz, talepte bulunan vatandaşlara SMS ile gelen kod karşılığında maskelerin teslimine başlanıldı. Be maske teslim edilen vatandaşlar 10 gün sonra alacakları yeni bir SMS kodu ile 5 maske daha alabilecek.
SMS Kodu almayan eczanelere gitmesin
Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Eczacılar Odası Başkanı Bahadır Eren, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilen maskelerin eczanelere ulaştığını belirtip, “Sağlık Bakanlığı tarafından, 20-65 yaş arası vatandaşlarımız için ücretsiz temin edilen maskeler bugün itibari ile eczanelere gelmiştir. Cep telefonlarına SMS kodu gelen vatandaşlarımız, gelen koda istinaden eczanelere başvurup beş adet ücretsiz maskesini temin edebilirler. SMS kodları kademeli olarak gönderilecek olup, SMS kodu gelmeyen vatandaşlarımızın, virüsün bulaşma riskinden dolayı eczanelere başvurmamalarını rica ederiz. Vatandaşlarımızın 10 gün arayla 5 adet maske alma hakkı olup, 10 gün sonra yeni SMS kodunun gelmesi beklemeleri gerekmektedir” dedi.

Sivas’ta eczanelerde ücretsiz teslimi başladı

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Sivas Nöbetçi Eczaneler24 Nisan Cuma

Doğa Eczanesi
Merkez
Ferhat Eczanesi
Merkez
Yeni Emek Eczanesi
Merkez
Kevser Eczanesi
Sarkisla
Can Eczanesi
Yildizeli
Emre Eczanesi
Zara
Tümünü Göster

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