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Sivas'ta eğitime kar engeli

SİVAS HABERLERİ  | 13.02.2020 20:38 | Son Güncelleme

Sivas'ta eğitime kar engeli

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okullarda eğitime ara verildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik veriler doğrultusunda kentte bu gece ve yarın kar yağışının aralıklarla devam edeceği aktarılarak kuvvetli buzlanma, don ve sis beklendiği kaydedildi.

Bu nedenle öğrencilerin sağlığı ve ulaşım güvenliği için il merkezi ile ilçelerinde, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her tür ve derecedeki resmi-özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ile rehabilitasyon merkezleri, özel eğitim kursları ile diğer kamu, kurum kuruluşlarına ait kreş ve okul öncesi eğitim kurumlarında 14 Şubat Cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, hamile, engelli, diyaliz hastası, kalp ile böbrek yetmezliği, kanser ve başka kronik ağır hastalığı bulunan kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

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eğitime kar engeli Sivas

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