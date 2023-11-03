YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Sivas
  4. Sivas’ta ehliyetsiz sürücüler kaza yaptı, her iki tarafa da para cezası kesildi

Sivas’ta ehliyetsiz sürücüler kaza yaptı, her iki tarafa da para cezası kesildi

03.11.2023 14:01 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Araçta sıkışan yaralı yolcu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Öte yandan iki aracın sürücüsüne de toplamda 24 bin 570 lira idari para cezası kesildi.

Edinilen bilgilere göre kaza, Esentepe Mahallesi Esentepe Caddesi üzerinde meydana geldi. M.C. idaresindeki 58 NC 993 plakalı otomobil ile H.B. yönetimindeki 42 ATT 65 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 42 ATT 65 plakalı otomobil ağaca çarparak durabildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri 42 ATT 65 plakalı araç içerisinde sıkışan yaralı yolcuyu sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralı yolcu N.B. ve yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan 42 ATT 65 plakalı araç sürücüsüne ehliyetsiz araç kullanmaktan 8 bin 190 lira, 58 NC 993 plakalı araç sürücüsü ve araç sahibine ise 16 bin 380 lira olmak üzere toplamda 24 bin 570 lira idari para cezasının uygulandığı öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yeni doğan bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, kaynanasını suçlamaya devam ettiYeni doğan bebeğinin annesini 8 kurşunla öldüren koca, kaynanasını suçlamaya devam etti
Karacasu Barajı’nda sular yüzde 35 azaldıKaracasu Barajı’nda sular yüzde 35 azaldı
Gaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştuGaziantep Basketbol oyuncuları depremzedelerle buluştu
Anahtar Kelimeler:
Sivas

Sivas Namaz Vakitleri 3 Kasım Cuma

İmsak
05:31
Sabah
06:55
Öğle
12:20
İkindi
15:10
Akşam
17:36
Yatsı
18:55

Sivas Nöbetçi Eczaneler 3 Kasım Cuma

Gül eczanesi
Yildizeli
İstasyon eczanesi
Merkez
Umut sifa eczanesi
Hafik
Pinar eczanesi
Sarkisla
Şeyma eczanesi
Gurun
Keskin eczanesi
Imranli
Ömür eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Sivas ECZANELER
Sivas ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Hayvanat bahçesini ziyaret eden kadına maymun saldırdı

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

Merrell outdoor bot indirimde! Su geçirmez, dayanıklı, rahat...

34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

34 yıl önce doğurganlık tedavisi görmüştü! Bebeğinin babası doktoru çıktı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

2 yaşındaki çocuğu evde sünnet etmeye çalıştı

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

Çok satanlarda ilk sırada! Columbia Woodburn 2'de indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.