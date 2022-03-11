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Sivas'ta ekipler kardan yolu kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldu

11.03.2022 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ta ekipler kardan yolu kapanan köydeki KOAH hastası için seferber oldu

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar nedeniyle yolu kapanan köydeki hasta, Özel İdare ekiplerinin yardımıyla hastaneye ulaştırıldı.

Akıncılar ilçesi Ekenek köyünde 78 yaşındaki KOAH hastası Havva Uçar rahatsızlanınca sağlık ekiplerinden yardım istendi.

Kar nedeniyle köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekibi durumu Akıncılar Özel İdaresine bildirdi.

İş makineleri yardımıyla açılan yolda ilerleyen sağlık ekibi, ilk müdahalesini köyde yaptıkları Uçar'ı ambulansla Akıncılar Devlet Hastanesine ulaştırdı.

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